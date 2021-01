Sunburst et SolarWinds : des chercheurs établissent un lien avec la porte dérobée Kazuar

Les fragments de code identifiés ne sont pas tout à fait similaires à 100%, indique Kaspersky, mais l'entreprise cyber suggère bien que Kazuar et Sunburst sont liés. "Après le premier déploiement du malware Sunburst, en février 2020, Kazuar a continué à évoluer et les variantes ont encore plus de points communs avec celles analysées à partir des échantillons de Sunburst", explique l'entreprise russe.