Cachés et s'exécutant dans la mémoire du GPU, ces nouveaux malwares sont indétectables par les antivirus

Les risques d'attaques sur le Web sont légions et de types très variés, mais celui-ci est particulièrement insidieux. En effet, la force de ce malware, qui va se loger dans la mémoire cache du GPU de la carte graphique, est d'opérer dans le silence le plus total. Pensée pour échapper aux antivirus, qui balayent la mémoire vive (RAM) de l'appareil sur lequel ils sont installés mais pas celle de la carte graphique, la menace peut ainsi s'exécuter et prospérer sans difficulté pour se répandre à l'ensemble de la machine.

Cette cyberattaque cible, d'après les informations connues à ce jour, tout appareil s'exécutant sous Windows et supportant OpenCL 2.0 ainsi que les versions postérieures. Diverses puces de cartes graphiques ont ainsi été infectées, indépendamment de leur marque. WCCFTech rapporte ainsi que des cartes graphiques d'Intel (UHD 620/630), d'AMD, notamment la Radeon RX 5700 , ou encore de NVIDIA (GeForce GTX 1650/GeForce GT 740M) font partie des victimes. VX-Underground, l'un des plus gros collecteurs de code de virus du Web, a annoncé sur Twitter plancher sur la technique et fournir une démonstration prochainement.