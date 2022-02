YouTube : une nouvelle fonction "Live" inspirée de TikTok

Sur l'application YouTube, vous saurez désormais plus facilement si votre youtubeur / influenceur préféré est en direct ou non. En effet, la plateforme va mettre en place des « Live Rings », soit des anneaux accompagnés de la mention « Live » qui viendront entourer la photo de profil des créateurs et créatrices de contenus lorsque ces derniers seront en live.