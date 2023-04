TikTok ne partage aucune donnée avec un tiers ? Faux !

Or, il suffit de lire la politique de confidentialité de l'application chinoise pour constater que cette information est fausse. « TikTok partage avec ses prestataires les informations relatives à votre profil, le contenu que vous publiez et même les messages directs que vous échangez avec d’autres utilisateurs. L’appli partage aussi les informations automatiquement recueillies, comme le type d’appareil qui se connecte, sa localisation, la durée et la fréquence d’utilisation de l’appli… Et la liste ne s’arrête pas là ! », indique l'UFC-Que Choisir dans un communiqué.