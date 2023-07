Finie la récré : les appareils high-tech devront bientôt être dotés d'un contrôle parental

On ne peut pas dire que les réflexions du gouvernement français sortent de nulle part, car le numérique a pris une place gigantesque dans nos vies, et dans celles des plus jeunes. Ceux-ci sont de plus en plus en contact avec des appareils connectés à Internet et, selon de nombreux points de vue, leur protection devient absolument essentielle. Du moins, c'est un avis partagé par nos dirigeants.

Et, pour les législateurs, il s’agit de bien faire faire respecter cette loi. En effet, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) sera chargée de contrôler tous les appareils mis sur le marché français. Ce sera l’ensemble des acteurs qui seront concernés, et le décret de loi indique par la même occasion : « Si au cours d'une évaluation, l'agence constate que les équipements terminaux ne respectent pas les spécifications techniques prévues, elle met en demeure l'opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans un délai qu'elle détermine. » Les sanctions iront jusqu’à l’application d’amendes.

Nous ne savons pas dans quelle mesure d'autres pays suivront l'exemple de la France. Cependant, on peut espérer qu'il s'agit d'un pas de plus pour inciter les acteurs du numérique à s'impliquer dans la protection des mineurs.