La ministre de l'Éducation propose "une pause numérique" au collège. Mais c'est quoi ?

Alors qu'au début des années 2010, les écrans étaient vus comme un potentiel outil éducatif supplémentaire à introduire dans les écoles, il est devenu depuis quelques année la bête noire des pédagogues. Son effet nocif sur les plus jeunes de plus en plus constaté, les autorités un peu partout dans le monde se sont mises à réfléchir aux moyens de réduire son impact sur le développement cognitif des mineurs. En France, cela pourrait passer par une « pause numérique complète » si l'on en croit Nicole Belloubet.