Ça a marché ! La Chine dit avoir tenu son pari d'éloigner ses jeunes des jeux vidéo

Le rapport va encore plus loin et révèle que plus de 75 % des jeunes joueurs chinois jouent désormais moins de 3 heures par semaine, une limite réglementaire imposée l'an dernier. Il salue les éditeurs et sociétés de jeu vidéo chinois (parmi lesquelles Tencent, NetEase et Perfect World) qui ont obtenu des « résultats remarquables ».