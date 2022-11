Jeu vidéo : les Chinois jouent moins, une première en 20 ans

Jusque-là, les jeunes chinois étaient limités à 90 minutes de temps de jeu quotidien. Mais la National Press and Publication Administration (NPPA), l'autorité qui régule les médias en ligne et les jeux vidéo, avait alors décidé de restreindre cette liberté de plus en plus modeste à une heure, de 20h à 21h, les vendredi, samedi et dimanche seulement, ainsi que les jours fériés. Un temps de jeu devenu famélique.