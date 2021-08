La Chine limite les jeunes à trois heures de jeu vidéo par semaine

En Chine, les médias en ligne et les jeux vidéo sont régis par la National Press and Publication Administration (ou NAAP). Ce lundi, la NAAP a annoncé de nouvelles restrictions concernant la pratique du jeu vidéo dans le pays, visant spécifiquement les joueurs et joueuses de moins de 18 ans.

En effet, les jeunes gamers chinois étaient déjà limités à 90 minutes de temps de jeu quotidien, et cette limite vient d'être abaissée à une heure, de 20 h à 21 h, les vendredi, samedi, dimanche, et les jours fériés. Les Chinois de moins de 18 ans sont donc désormais limités à trois heures de jeu par semaine.