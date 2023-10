Cybersécurité : plus d’un Français sur deux se sent vulnérable sur Internet

Les femmes sont les plus craintives sur l'échantillon de 1 020 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Elles sont 54 % à se considérer comme mal protégées en matière de cybersécurité, contre 49 % chez les hommes.

On constate aussi une disparité des réponses selon la tranche d'âge. Les 25-34 ans sont les plus confiants, alors que les personnes les plus âgées (65 ans et plus) sont celles qui se méfient le plus.

Parmi les individus interrogés qui pensent mettre en place les bons gestes, seuls 57 % s'estiment bien protégés, alors même qu'ils pensent avoir les bons comportements sur Internet.