Coronavirus : fracture numérique, retard européen, StopCovid, le Sénat demande à auditionner Cédric O

© DR

Se sortir de l'emprise des géants étrangers

Cédric O le confirme : l'application StopCovid sera de conception française

Source : Sénat

Investi d'une mission de contrôle de l'action du gouvernement, le Sénat, via la commission des affaires économiques, a auditionné le secrétaire d'État chargé du Numérique, Cédric O, le mardi 14 avril. Les sénateurs ont notamment souligné le rôle à la fois croissant et majeur du numérique durant le confinement, et en ont profité pour discuter de sujets sensibles comme le tracking ( StopCovid ) et le retard de l'Europe en matière numérique.Dans l'ordre, les sénateurs ont d'abord mis sur la table le sujet du retard européen en matière numérique. Les sages ont rappelé qu'il était important pour le Vieux Continent de jouir d'une vraie souveraineté numérique. Et cela passe forcément par la fin de la dépendance vis-à-vis des géants américains, regroupés en partie sous l'acronyme GAFAM.», a déclaré la sénatrice Les Républicains des Yvelines et présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, Sophie Primas.Les sages du Palais du Luxembourg ont aussi alerté Cédric O sur les dangers de la fracture numérique, dont la réduction est censée progressivement se faire grâce au New Deal , accord qui regroupe les engagements pris par les opérateurs de télécommunications en France pour accélérer la couverture mobile des territoires.Point le plus sensible et le plus attendu pour terminer, les sénateurs ont demandé au secrétaire d'État chargé du numérique de clarifier le projet d'application deStopCovid. Cédric a répondu aux élus «». Un outil qui ne devrait être pleinement disponible que dans quelques mois.Plusieurs projets alternatifs sont en train d'émerger. Google et Apple travaillent à une solution commune , Nodle développe, de son côté, l'application Coalition, affranchie de toute dépendance aux bases gouvernementales.