Coalition, l'application de contact tracing qui ne passe pas par une plateforme gouvernementale

La récupération de données anonymisées grâce au Bluetooth

Une solution indépendante des gouvernements

© Coalition / Nodle

Si vous surfez régulièrement sur Clubic, vous commencez à le savoir : le numérique viendra très bientôt renforcer les efforts dans la lutte contre le coronavirus , qui a officiellement fait plus de 125 000 morts dans le monde à ce jour. Aux États-Unis, Nodle , entreprise bien connue du monde de l'Internet des objets pour avoir bâti un solide réseau(basse consommation) aidant les professionnels et villes à développer leur environnement IoT, a annoncé, mardi 14 avril depuis son siège de San Francisco, avoir développé une application de suivi des contacts, Coalition . Celle-ci permet de lutter contre le Covid-19, dans le respect de la confidentialité des utilisateurs et hors de tout contrôle étatique.C'est en faisant appel à l'intelligence collective que Nodle espère convaincre les décideurs politiques et autorités sanitaires à adopter sa solution. La firme nous présente son bébé, Coalition, comme une application de suivi des contacts anonymisée, utilisant la technologie Bluetooth. L'idée est, en se basant sur un usage de, de pouvoir très vite informer les utilisateurs s'ils ont été en contact avec une personne contaminée par le virus, de façon à les inviter et les inciter à réduire leurs déplacements, afin de diminuer les risques de contamination.L'application permet, via le système Whisper Tracing Protocol, de déclarer de façon anonyme que l'on est porteur du Covid-19. Pour cela, la solution enregistre au préalable tous les appareils compatibles Bluetooth qu'un individu a pu croiser au cours des deux dernières semaines et récupère automatiquement des informations anonymes sur les mobiles.Souhaitant contribuer à la lutte contre le coronavirus, Micha Benoliel, fondateur de Coalition, indique que «».Dans le détail, le protocole mis au point par Nodle génère régulièrement un identifiant anonyme et unique, ainsi associé à chaque smartphone . « «» », précise l'entreprise.Dans le cas où un utilisateur tombe malade, tous les identifiants anonymes récupérés les quinze derniers jours avant le diagnostic sont alors automatiquement envoyés sur le Cloud. L'application, conforme aux standards du RGPD et du CCPA (le RGPD californien) informe ensuite les autres utilisateurs s'ils ont été en contact avec ces identifiants.La solution, qui devrait bientôt être disponible sur Android et iOS, est similaire à celle développée actuellement par le gouvernement français, StopCovid . Mais à la différence de celle-ci, Coalition présente l'avantage de faire le « messager » sans jamais être en contact avec la moindre base gouvernementale. Le fait d'être indépendant des services publics pourrait convaincre les utilisateurs - par nature réticents à l'idée de confier un suivi à l'État - d'adopter plus massivement l'usage du traçage numérique.