Traçage numérique : 60% des Britanniques devraient souscrire à leur version du contact tracing

Les personnes ayant approché les malades seront prévenues de tout cas de Covid-19

Le Royaume-Uni, rassuré sur l'état de son Premier ministre Boris Johnson mais inquiet du nombre de décès (plus de 11 000) liés au Covid-19, réfléchit aux solutions permettant de lutter, dans un futur proche, contre la propagation du virus en se dotant d'une application mobile qui permettra aux Britanniques, qui sont nombreux à potentiellement accepter son utilisation, de savoir s'ils ont été en contact avec une personne souffrant du coronavirus Le secrétaire d'État britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré dimanche que l'application développée par le NHSX, la branche numérique du service de santé de Sa Majesté (National Health Service ou NHS), permettra aux individus de signaler leurs symptômes, ce qui aura pour conséquence de prévenir toutes les personnes qui auront été en contact avec eux les derniers jours qu'elles encourent le risque d'être touchées par le Covid-19.Développée en collaboration avec des industriels et des chercheurs, l'application, qui fonctionnera via le, un usage non-intrusif du traçage numérique et respectueux de la vie privée des utilisateurs, devrait être disponible dans les prochaines semaines.Selon nos confrères du, 60% de la population adulte britannique pourrait s'inscrire et accepter d'utiliser l'application en y enregistrant tout symptôme ainsi qu'un éventuel test positif au coronavirus, afin qu'elle puisse être pleinement efficace. À la moindre alerte, l'application enverra des notifications aux personnes croisées par le malade, et face à cela, les défenseurs des libertés individuelles s'inquiètent. Matt Hancock a tenu à les rassurer.De plus, la solution utilisée devrait être open source. En somme, le modèle britannique ressemblera, dans l'esprit, au modèle français, calé lui aussi sur le