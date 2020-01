CES 2020 : Panasonic HZ2000, une montée en puissance de l’OLED pour les contenus HDR

© Panasonic

Une dalle calibrée pour les créateurs d'Hollywood

Le HDR10+ et Dolby Vision dans tous leurs états

L'impressionnant Panasonic TX-55GZ2000 qui a nous avait clairement séduit lors des tests a désormais un successeur, le HZ2000. Des références qui se suivent pour des produits qui se ressemblent ! C'est en tout cas notre première impression à la découverte de l'annonce faite par le constructeur japonais au CES de Las Vegas . Pour ce nouveau modèle, Panasonic met toutefois quelques arguments fort en avant, à commencer par le label «».Sous ce terme marketing il faut en fait comprendre que la dalle OLED 4K (55 ou 65 pouces en fonction du modèle) bénéficie de traitements spécifiques, notamment en termes de colorimétrie. En effet, rappelons que c'est ici LG Display qui livre le panneau OLED à Panasonic pour intégration dans son téléviseur. À charge ensuite au constructeur d'en faire «» en matière de réglages et d'optimisations.Dans le cas précis du HZ2000, cela passe par une calibration colorimétrique aux petits oignons. Pour y parvenir, Panasonic a fait appel à Stefan Sonnenfeld, fondateur et P.-D.G. de Company 3, une société de post-production américaine. Si le nom ne vous dit rien, sachez que Sonnenfeld est notamment intervenu en tant que coloriste sur plusieurs grandes productions telles queou encoreSi un test nous révélera vraiment ce que ce HZ2000 a dans le ventre, on peut d'ores et déjà s'attendre à être agréablement surpris. La nouvelle information importante concerne la montée en puissance lumineuse avec une mesure en pic supérieure de 20 %, mais aussi une meilleure gestion de la luminosité sur l'intégralité de cette dalle OLED. En conséquence, l'affichage de contenus HDR et Dolby Vision devrait être encore meilleur. Le HZ2000 sera aussi compatible avec le mode Film Maker et la techno Dolby Vision IQ.Film Maker est en fait développé par l'UHD Alliance et permet aux utilisateurs de profiter de leur contenu avec la garantie de trouver dans leur téléviseur un mode permettant de reproduire au plus proche l'image désirée par les réalisateurs. Et on ne parle pas seulement ici de colorimétrie, mais aussi de fréquence d'images, de contraste... Enfin quelque chose qui va désactiver automatiquement les technologies de compensation de mouvement et autre traitement numérique du bruit qui tient souvent du lissage.À cela s'ajoute la prise en charge du Dolby Vision IQ qui utilise cette fois-ci les métadonnées du film pour produire contraste et luminosité, mais en réajustant les réglages en permanence en fonction de la luminosité de la pièce. Pour cela, le HZ2000 est doté de capteur de luminosité ambiante qui se charge donc d'analyser ce qui se passe autour du téléviseur pour adapter ses réglages en conséquence. Pas mal ! D'autant que Panasonic a visiblement intégré cette fonction à son mode Film Maker pour le compléter, mais aussi et surtout, pour ne pas être dépendant de contenus compatibles Dolby Vision pour bénéficier de cette analyse intelligente de la luminosité ambiante. Cela devrait donc fonctionner aussi, sans doute plus ou moins bien, avec des contenus HDR10, HDR10+, HLG... et même SDR. On demande à voir.Enfin, le HZ2000 promet une expérience audio intéressante. Il est en effet doté de haut-parleurs diffusant le son vers le haut et permettant ainsi d'exploiter la réverbération du plafond pour ajouter la notion de verticalité du son rendu possible avec du contenu Dolby Altmos. Un système audio que nous sommes impatients de tester et qui a été mis au point avec les équipes de Technics.Panasonic n'annonce pour l'instant aucune date de disponibilité pour ce HZ2000 qui, on le rappelle, est décliné dans des versions OLED 4K de 55 et 65 pouces portant respectivement les références TX-55HZ2000 et TX-65HZ2000. Reste un point négatif : ces téléviseurs fonctionneront sous le système d'exploitation maison «», moins fourni en termes d'application que les OS TV concurrents.