Samsung et Stanford veulent rendre les pixels invisibles dans les casques VR

Pour remédier au problème, Samsung et ses acolytes universitaires ont une solution : augmenter drastiquement le nombre de pixels affichés sur les écrans destinés, entre autres, à la réalité virtuelle. Et en l'occurrence, Samsung et les chercheurs de Stanford ne font pas les choses à moitié puisque la nouvelle technologie d'écran OLED qu'ils ont développée n'affiche pas moins de 10 000 pixels par pouce (contre quelques centaines de « ppp » maximum à l'heure actuelle).

Cette nouvelle technologie se base sur des films pour émettre de la lumière blanche entre deux couches réfléchissantes, l'une argentée, l'autre en métal dotée de cannelures nanométriques, explique Engadget. Cette « métasurface optique », indique le média, permet aux couleurs (et donc à la lumière) de « résonner » entre les pixels. Le résultat final est une densité de pixels sensiblement accrue, même par rapport aux meilleurs écrans de smartphones, mais sans impacter la luminosité.