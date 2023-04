Mettre l'IA en pause ? Pourquoi Bill Gates n'est pas d'accord

Par ailleurs réaliste, il pointe du doigt le caractère limité de cet appel. Car ce dernier émane exclusivement du monde occidental, voire simplement de l'Amérique du Nord. Or d'autres régions du monde sont bien décidées à avancer dans le développement de l'intelligence artificielle, à l'image de la Chine.

« Je ne comprends pas vraiment qui, selon eux, pourrait arrêter, ni si tous les pays du monde accepteraient d'arrêter, ni pourquoi il faudrait arrêter », a résumé l'homme d'affaires. Ajoutant : « Je ne pense pas que le fait de demander à un groupe particulier de faire une pause résolve les problèmes. » Un argument qui porte d'autant plus en cette période de forte rivalité géopolitique entre les États-Unis et un bloc eurasiatique composé de la Chine et de la Russie !