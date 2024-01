La nouvelle IA de Google pourrait être un cauchemar pour la vie privée

Pour tenter à la fois de marquer des points dans sa concurrence qui l'oppose à iMessage et dans sa course dans le développement de l'IA, Google a annoncé le déploiement de l'assistant conversationnel Bard dans son application Messages sur tous les appareils Android. Si cette annonce n'est pas vraiment surprenante, et même logique, l'entreprise américaine est une nouvelle fois tombée dans ses mauvaises habitudes, et a profité de l'occasion pour créer un nouveau mode de collecte de vos informations. Et cette fois-ci, ce sont vos discussions privées qui sont directement visées. Voyons combien de temps l'UE mettra avant de dégainer les amendes.