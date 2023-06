Ce n'est pas 2001 l'odyssée de l'espace mais... il y aura bientôt un ChatGPT pour les astronautes

« L'idée est d'arriver à un point où nous aurons des interactions conversationnelles avec les véhicules spatiaux et où ils nous répondront sur les alertes, les découvertes intéressantes qu'ils voient dans le système solaire et au-delà », a ainsi détaillé le docteur Larissa Suzuki. Et la NASA a de grandes ambitions pour ce projet, puisque le système devrait être déployé sur sa future station orbitale autour de la Lune, la station Gateway, dont l'existence s'inscrit dans le cadre du projet Artemis.

L'IA pourra ainsi assister les astronautes lors de leurs manœuvres et de leurs expériences, les informant rapidement dans des moments de doute ou d'oubli, là où auparavant ils devaient se replonger dans des manuels. La NASA veut par ailleurs aussi mettre à profit l'IA pour des opérations automatiques, non requises par les occupants humains, à l'image de la détection et de la correction de pannes numériques. Le futur, non ?