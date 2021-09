La NASA confierait bien l’entretien des stations spatiales à des petits robots façon Wall-E

S'il a (encore) besoin d'un support humain, Bumble, comme l'ensemble des Astrobees, est de plus en plus performant, grâce au logiciel « Integrated System for Autonomous and Adaptive Caretaking », abrégé en « ISAAC ». Concrètement, celui-ci est pensé pour être le plus complet possible, afin d'assurer une gestion adaptative de nombreux scénarios, à l'image de celui mis en place en avril. Et la NASA ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, la première phase de tests s'étant achevée avec succès.