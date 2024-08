12 millions. Le nombre donne le tournis, d'autant plus lorsqu'on apprend qu'il s'agit du nombre de cartes sans contact, qu'en plus, elles sont principalement destinées aux transports publics et le secteur de l'hôtellerie, et qu'enfin, elles contiennent une faille de sécurité, laquelle permet le piratage de leurs clés.

Cette porte dérobée a été trouvée par un des chercheurs en cybersécurité de l'entreprise française Quarkslab. Il s'est également aperçu que cette faille pouvait permettre le « crackage » des clés de cartes de type MIFARE classics. Et à partir de là, laisser libre cours, quasiment, à des manipulations de ces cartes ou des cyberattaques. Soit ouvrir ou fermer certaines portes sécurisées ou pirater des cartes de transport.