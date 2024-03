Des hackers ont réussi à cloner les cartes d’accès pour 3 millions de chambres d’hôtel

La vulnérabilité surnommée « Unsaflok » concerne les serrures commercialisées par le groupe Dormakaba. Ces systèmes sont présents dans plus de 13 000 établissements hôteliers à travers 131 pays dans le monde. Autant dire que cela fait un sacré paquet de serrures vulnérable et un sacré paquet d’hôtels à remettre aux normes. Le seul matériel nécessaire à l’exécution de ce hack est un lecteur de carte RFID à quelques centaines de dollars, deux cartes vierges et une carte « légitime » appartenant à l’hôtel.