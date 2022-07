Aux US, Netflix baisse et Apple TV+ grimpe

Lorsque Netflix a annoncé sa perte d'abonnés au dernier trimestre, la plateforme a accusé notamment le partage de compte. Pour rappel, un compte est censé se partager uniquement au sein d'un même foyer – or dans la réalité, c'est rarement le cas. Les causes de cette baisse d'intérêt pour la plateforme sont en vérité multiples, et comprennent notamment la concurrence accrue qui se spécialise de plus en plus, offrant aux consommateurs des portefeuilles ciblés de séries et de films.