Air France a surpris son monde il y a quelques jours en signant un partenariat avec le géant français de la création de contenus et du streaming, Canal+. Des séries cultes, émissions phares et spectacles d'humour vont enrichir les écrans tactiles des cabines de la compagnie aérienne dès les prochains jours. Voilà qui devrait faire passer le temps bien plus vite entre Paris et Tokyo, même en classe éco !