Suspicion : Apple TV+ commande une série thriller avec Uma Thurman

Aucune date n'a encore été communiquée

Sur son espace réservé à la presse, Apple vient d'officialiser la commande de: une série qu'il décrit comme un «».De maigres informations, qui plus est conjuguées au futur proche, qui nous confirment quen'est pas encore entré en production.Du reste, tout juste sait-on que la série mettra en scène Uma Thurman dans le rôle d'une femme d'affaires américaine dont Léo, le fils de 21 ans, vient d'être kidnappé dans un hôtel huppé du centre-ville de New York. «», interroge le communiqué de presse.Côté distribution, Kunal Nayyar (), Noah Emmerich (), Georgina Campbell (), Elyes Gabel (), Elizabeth Henstridge () et Angel Coulby () donneront la réplique à l'actrice phare deetÀ la réalisation, on retrouvera Chris Long, notamment récompensé par un Golden Globe pour son travail sur la série. L'homme produira également la série, aux côtés de Darin McLeod et Rob Williams, le