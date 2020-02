Comme SFR, Bouygues Telecom inclut désormais l'appli Prime Video dans ses box Android

Le multi-écran au rendez-vous

Bouygues Telecom a dévoilé dans un communiqué de presse publié mercredi avoir conclu un partenariat avec le service Amazon Prime Video. La plateforme, via son application Prime Video, est désormais intégrée dans les box Android de l'opérateur du groupe de construction. Mais ne vous y trompez pas : son accessibilité se fait au détriment du paiement de l'abonnement, l'appli n'étant pas intégrée « gratuitement » aux box.Concernant l'aspect pratique, dans un premier temps, précisions que le service de streaming vidéo Amazon Prime Video est disponible pour tous les clients Bouygues Telecom qui possèdent une Bbox Miami ou Bbox 4K, au tarif de 5,99 euros par mois, le tarif habituel donc.Pour accéder au service, il faut créer un compte directement depuis l'application Prime Video embarquée dans votre Bbox. Si vous possédez déjà un compte, il vous suffit bien évidemment et uniquement de connecter celui-ci à votre box. Le multi-écran est sans surprise au menu puisque les programmes sont disponibles aussi bien sur téléviseur que sur smartphone ou tablette. Il est aussi possible, à l'instar de Netflix, de les télécharger pour en profiter hors connexion.Si vous souscrivez à un abonnement pour bénéficier du service de vidéo à la demande Prime Video, vous bénéficierez par extension des autres avantages d'Amazon Prime, comme Amazon Photos ou la livraison accélérée de vos produits.Il en est de même pour les abonnés SFR qui peuvent désormais profiter du service de SVoD sur la Box 4K SFR. En revanche, Free intègre l'abonnement Amazon Prime dans son offre Freebox Delta, et ce, sans surcoût supplémentaire.Seul l'opérateur historique, Orange, ne propose pas - encore - la plateforme du roi du e-commerce.Du côté d'Amazon, la firme continue d'installer son service de vidéo à la demande dans le paysage audiovisuel et numérique français, bien aidée sur le plan marketing par des publicités largement diffusées, notamment à la télévision.