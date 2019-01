Bouygues lancerait une box sous Android Pie : un premier benchmark en fuite

Bouygues : une nouvelle Bbox compatible 4K HDR



Le benchmark de la nouvelle box de Bouygues Telecom. © Geekbench

À première vue, celle-ci reprendrait l'essentiel des caractéristiques techniques ayant déjà fuité en octobre dernier. Seule différence notable : cette nouvelleintégrerait la dernière version de Android : 9.0.Produite par Technicolor - feu Thomson -, cette nouvelle Bbox embarquerait un SoC BCM7271 quad core cadencés à 1,66 GHz de chez Broadcom, et 2 Go de mémoire vive. Le stockage interne serait quant à lui porté à 16 Go.Autrement dit : peu ou prou ce que l'on retrouve actuellement dans la Bbox Ultym, et qui permet déjà l'accès aux contenus 4K et HDR. Seule différence notable : le remplacement du SoC actuel par un plus récent, néanmoins cadencé à la même fréquence. Les processeurs Marvell BG4-CT actuellement embarqués céderaient leur place aux biens connus Cortex-A53 sur cette nouvelle génération.Bouygues n'a pour le moment rien communiqué sur l'arrivée éventuelle d'une nouvelle box. Il faut dire que le FAI a déjà largement remanié son offre en avril dernier avec ses Bbox Fit, Bbox Must et Bbox Ultym.Il y a donc fort à parier que le constructeur optera pour unavec cette nouvelle box qui devrait reprendre le même design que la Bbox Ultym.