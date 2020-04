La Quadrature du Net s'oppose fermement à l'application StopCovid

© La Quadrature du Net

Une efficacité remise en question

Le premier pas vers une surveillance de masse ?

Source : La Quadrature du Net

Dans son allocution de lundi dernier, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de lancer une application de traçage numérique , afin de lutter contre la pandémie actuelle. Baptisée StopCovid , elle s'appuierait sur la technologie Bluetooth et le volontariat, pour indiquer à l'utilisateur s'il a été en contact avec une personne infectée par le coronavirus . Le chef de l'État a également exprimé sa volonté de voir cette solution faire l'objet d'un débat parlementaire, dans le but de protéger les libertés individuelles.C'est justement ce dont doute La Quadrature du Net (LQDN). L'association de défense des citoyens a en effet manifesté son hostilité à l'application sur son site. Elle y détaille ses arguments, qu'elle déclare avoir envoyés aux députés et aux sénateurs.En premier lieu, selon LQDN, l'utilité de StopCovid est loin d'être prouvée. Pour être véritablement efficace, il faudrait ainsi que l'application soit installée par au moins 60 % de la population. Un chiffre qui paraît utopique à l'organisation, citant notamment l'exemple de Singapour , dont l'équivalent n'avait été utilisé que par 16 % des habitants.De plus, l'association dénonce des «». Ceux-ci dépendraient en effet des déclarations des utilisateurs, ainsi que de la portée du Bluetooth, qui varierait selon les appareils. Des imprécisions qui pourraient «».Et LQDN va plus loin : l'application ne serait pas seulement inefficace, elle pourrait même être contre-productive. En rassurant maladroitement les utilisateurs, elle serait ainsi susceptible de conduire ces derniers à faire fi des gestes barrières.Par ailleurs, malgré des résultats incertains, StopCovid ferait peser de graves menaces sur les droits fondamentaux des individus. La Quadrature du Net craint, par exemple, que son utilisation ne devienne obligatoire, ne serait-ce que pour accéder à certains lieux publics. Ce qui remettrait donc largement en cause la notion de volontariat.Enfin, l'association s'inquiète de voir la surveillance massive et durable devenir la norme. «», déplore-t-elle. Le dispositif pourrait alors être prolongé indéfiniment et ouvrir la porte à d'autres technologies, telles que la vidéosurveillance automatisée ou la reconnaissance faciale.En conséquence, LQDN appelle le gouvernement à renoncer à son projet. Et à rediriger les moyens investis vers d'autres pistes pour protéger la population, telles que la production de masques, de matériel médical ou la mise à disposition de tests.