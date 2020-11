Ghostery : un navigateur respectueux de la vie privée à venir sur ordinateurs

Initialement, la société Cliqz, ayant racheté Ghostery en 2017, entendait concevoir un moteur de recherche centré sur la vie privée. Toutefois, au regard des efforts à fournir, le projet a été abandonné.

Pour son navigateur, Ghostery fait usage des interfaces de programmation de Microsoft Bing. Jeremy Tillman affirme à Wired : « aujourd'hui, personne ne propose un moteur de recherche sans publicité ». Chez DuckDuck Go, par exemple, on retrouve de la publicité contextuelle, établie à la requête et non pas à l'historique de navigation de l'internaute.

Chez Ghostery, le principe sera similaire avec une option facturée à 5 dollars par mois pour retirer ces annonces. Notons cependant qu'il sera possible de configurer un autre moteur - y compris celui de Google.

Une première bêta du navigateur sera disponible mi-janvier. Pour s'inscrire, rendez-vous sur cette page.