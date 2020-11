Le navigateur sécurisé d'Avast débarque sur iOS

La plateforme mobile d'Apple est donc la dernière à accueillir ce navigateur. Mais que propose concrètement cet énième fork basé sur le projet Chromium ?

Avec Avast Secure Browser, l'utilisateur est en mesure de configurer l'application afin qu'elle initie une connexion VPN dès son ouverture. Avast crée ainsi un tunnel sécurisé pour chiffrer et masquer le trafic. De fait, la session est d'emblée protégée contre d'éventuels hackers, tout en empêchant le traçage des cookies publicitaires et en masquant l'activité auprès du FAI ou de l'opérateur mobile.

Avast ajoute que, sur son navigateur, les publicités sont bloquées par défaut, permettant un chargement plus rapides des sites internet. On retrouve par ailleurs une option « Do Not Track » ; les médias et les fichiers téléchargés, eux, sont entièrement chiffrés sur l'iPhone via un gestionnaire de téléchargements intégré.