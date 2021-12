DuckDuckGo revendique une croissance de 47 % en 2021

Un chiffre presque dérisoire à côté de Google et ses quelque 3,5 milliards de recherches quotidiennes alors que DuckDuckGo avoisine les 34,6 milliards de requêtes totales en 2021, soit plus de 11 milliards de plus que l’année précédente. Ca reste encore peu par rapport aux concurrents et toujours moins que Yahoo (3,3 % de parts de marché aux États-Unis contre 2,5 % pour DuckDuckGo), mais cette croissance conséquente témoigne de l’intérêt des internautes pour la protection de leur vie privée.