DuckDuckGo présente désormais un bilan carbone négatif

Les équipes du moteur de recherche sont ainsi parvenues à déterminer que pour la seule année 2019, 1 075 tonnes d'équivalent CO 2 ont été émises et compensées intégralement. Cela représente en moyenne un peu plus de 14,3 tonnes d'équivalent CO 2 par an et par membre d’équipe.

Pour pallier ces émissions, les crédits compensatoires versés par l’entreprise ont contribué à de nombreux projets dans le monde. Des générateurs de biomasse ont par exemple été créés en Inde, au Malawi et au Kenya. DuckDuckGo met également en avant sa volonté de réduire au maximum les émissions carbone, en souscrivant au programme Stripe Climate . Ce dernier incite les sociétés en croissance à prendre conscience des actes urgents qu'elles ont à mener pour préserver l'environnement.