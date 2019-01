Certains modèles d'iPhone retirés de la vente en Allemagne

Qualcomm paie pour faire retirer des iPhone de la vente

Qualcomm vs Apple, la bataille fera rage en 2019

Entreet, 2019 débute sur de bonnes bases, au moins aussi bonnes que celles de 2018. L'ironie écartée, revenons quelques jours en arrière. Le 20 décembre 2018, Qualcomm remportait une nouvelle bataille judiciaire en Allemagne, après celle gagnée au Japon quelques semaines plus tôt. Le tribunal de Munich avait prononcé une(à qui il est reproché d'avoir utilisé les puces Qualcomm, brevetées, sans rémunérer le fabricant)le géant américain. Ce jeudi 3 janvier, Qualcomm a fait en sorte que le retrait des ventes des iPhone soit effectif.Dans un communiqué de presse , Qualcomm a annoncé avoir déposé des obligations de sécurité d'un montant total de, une somme nécessaire pour que le fabricant de puces puisse appliquer les mesures correctives ordonnées par la juridiction allemande le 20 décembre. La somme permet également de couvrir les dommages potentiels qu'Apple pourrait subir si le jugement venait à être modifié ou annulé en appel.Comme attendu, Apple ne vend donc plus ses iPhone 7 et 8 dans la quinzaine de boutiques allemandes., confirme Qualcomm. Les autres modèles, comme les iPhone Xs et Xr, eux, sont toujours disponibles à la vente.Apple et Qualcomm se disputent des brevets depuis janvier 2017. Alors que l'on « fête » le deuxième anniversaire de la dispute des deux alliés d'autrefois, ces derniers attendent une prochaine échéance.Le 15 avril prochain, c'est la cour fédérale de San Diego qui devra trancher le litige entre les deux entreprises, cette fois sur fond de surfacturation des composants et licences d'un côté, et de vol de secrets commerciaux de l'autre.