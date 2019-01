Apple Pay pour les clients BNP et Hello Bank, c’est pour très bientôt

Apple Pay pour les clients BNP « début 2019 »

Source : iGen

Du moins, c'est ce que laisse entendre une déclaration très vague deaprès avoir mis à l'épreuve l'intérêt de ses clients vis-à-vis de la technologie de m-paiement d'Apple.En test auprès d'un panel réduit d'utilisateur depuis la fin novembre 2018,a su convaincre les bêta-testeurs, qui ont fait savoir leur enthousiasme à la BNP.Dans un communiqué ayant suivi la phase de test, BNP annonçait : «».Reste à savoir où commence et où s'arrête le début d'année pour en avoir le cœur net. Rappelons en outre que BNP a un petit passif de promesses non tenues : l'arrivée d'Apple Pay était fixée à la fin d'année... dernière. Du reste, la banque est bel et bien listée parmi les partenaires « à venir » sur la page dédiée à Apple Pay