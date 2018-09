Changement de batteries d’iPhone : le prix repart à la hausse le 31 décembre

Entre 49 et 69€ le changement de batterie

On le savait dès le départ : ce tarif était temporaire. À compter du 31 décembre prochain, les prix du changement de batterie pour lesrepartiront à la hausse.Une fois l'échéance atteinte, les tarifs ne remonteront pas jusqu'à leur niveau initial. Avant le, l'acte était facturé 89€. Après le 31 décembre, le changement de la batterie de son iPhone coûtera entre 49€ et 69€ selon le modèle de l'appareil.Concrètement, un remplacement de batterie sur les iPhone X, XS, XS Max et XR coûtera 69€, et 49€ sur les autres modèles.Pour rappel, si vous estimez que la batterie de votre iPhone tient difficilement la charge, rapprochez-vous d'un Apple Store bénéficier d'un remplacement. Un acte qui prend entre 6 et 8 jours.Hier soir, Apple a présenté au grand public ses nouveaux modèles d'iPhone : le XS, XS Max et XR. Selon les dires du géant de Cupertino, la batterie de ces modèles devrait se montrer plus performante de 30 minutes par rapport à l'iPhone X pour le XS, 1h30 pour le XS Max. Le XR, quant à lui, proposera une autonomie d'1h30 supplémentaire par rapport à l'iPhone 8 Plus.