Microsoft en cours d'acquisition de RiskIQ, spécialiste de la cyber-sécurité pour $500 millions

Après l'annonce de Windows 365, Microsoft a plus que jamais besoin de sécuriser son infrastructure cloud et rassurer ses clients. L'acquisition de RiskIQ sera un pas de plus vers cet objectif. Pour l'heure, même si Microsoft a confirmé avoir trouvé un accord avec RiskIQ, aucune somme n'a été mentionnée. Cependant, des bruits de couloir font écho d'un rachat à 500 millions de dollars.