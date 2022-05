Méfiez-vous des clés USB ! Ce malware peut prendre possession de votre PC en un rien de temps

La vigilance est, une fois encore, de mise. En effet, Red Canary affirme suivre un ver se propageant par le biais de systèmes de stockage de fichiers amovibles d'appareil en appareil. Et l'enjeu réside tout d'abord en sa facilité de transmission, puisqu'il est très aisé de connecter une clé à un ordinateur sans réaliser de scan antivirus préalable, qui plus est dans un climat de confiance, par exemple au travail.

Très insidieux, ce ver dénommé Raspberry Robin emploie et trompe le moteur d'installation et de désinstallation de logiciels de Microsoft, Windows Installer. L'infection commence par un port amovible contenant une extension de fichier malicieuse « .lnk », qui, en temps normal, s'emploie pour les raccourcis de fichiers tout à fait légitimes. S'en suivent la lecture et l'exécution des fichiers téléchargés depuis la clé USB vers l'ordinateur, y compris les malicieux, par cmd.exe.

Enfin, Windows Installer (msiexec.exe) va aider, malgré lui, le ver à atteindre des serveurs de contrôle et de commande (dits C2). Selon Red Canary, l'infrastructure C2 de Raspberry Robin emploie des nœuds de sortie TOR.