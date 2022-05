Password Day : comment bien gérer ses mots de passe en 2022

La solution la plus simple reste tout de même l’utilisation d’un gestionnaire dédié. Il s'agit d'un logiciel qui vous permet de générer et enregistrer vos identifiants dans un seul endroit. Grâce à lui, votre mémoire ne sera plus mise à rude épreuve (on vous rappelle que la règle d’or est d’en utiliser un différent par site), vous n’aurez qu’à vous souvenir de celui qui sécurise le gestionnaire, pendant que les autres seront au chaud, à l’abri des yeux indiscrets. Une partie d’entre eux proposent en plus une fonctionnalité qui vous avertit lorsque l’un de vos comptes a été compromis. Si vous souhaitez prendre de nouvelles bonnes habitudes en ce Password Day et choisir un nouveau gestionnaire de mot de passe, direction notre comparatif qui saura vous guider.