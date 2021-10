Yubico lance une nouvelle clé d'authentification USB-C à moins de 30€

Plus rien ne semble arrêter Yubico qui enchaîne les clés de sécurité 2FA. Après avoir dévoilé la YubiKey Bio et son lecteur d’empreinte intégré, l’entreprise suédoise présente un nouveau modèle plus abordable : la Security Key C NFC. Certifiée FIDO U2F et FIDO 2/WebAuth (réputée pour sa protection contre le phishing ), cette clé peut servir de second facteur d'authentification pour les ordinateurs et appareils équipés d’un port USB-C.