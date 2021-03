Facebook lance l'authentification FIDO sur mobile, pour renforcer sa sécurité

Enfin, pourrait-on dire ! Depuis 2017, il était possible de se connecter à son compte Facebook à l'aide d'une clé de sécurité FIDO, de type Titan ou YubiKey, et ainsi protéger son accès à l'aide d'une authentification à double facteur. Mais jusqu'à maintenant, cette possibilité n'était réservée qu'à celles et ceux qui se connectaient depuis leur ordinateur. Facebook vient d'annoncer, ce jeudi 18 mars, étendre son support FIDO aux appareils mobiles.