Twitter : les clés de sécurité physiques bientôt acceptées comme moyen d'identification unique

L'identification à deux facteurs, considérée comme plus sûre qu'un simple mot de passe, est déjà disponible et recommandée par Twitter lors de l'inscription. Celle-ci peut se faire grâce à un service tiers comme Authy via SMS ou grâce à une clé de sécurité physique. Twitter veut aller plus loin en proposant aux utilisateurs d'utiliser une clé comme moyen unique d'authentification. Plus besoin donc d'ajouter votre numéro de téléphone ou autre information personnelle.