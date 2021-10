Yubico annonce ses clés d'authentification Yubikeys avec capteur biométrique

Yubico a présenté la série YubiKey Bio, ses nouvelles clés de sécurité intégrant un lecteur d’empreintes digitales via une reconnaissance biométrique. Prenant la forme d’une clé USB classique (disponible en format A et C), les YubiKeys Bio optent pour une authentification rapide, sans mot de passe et transparente. Elles prennent donc charge les standards FIDO2/WebAuthn et U2F, mais Yubico précise qu’elles ne sont pas compatibles avec les standards OTP ou Smart card.