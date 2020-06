PNY Elite-X Fit : 512 Go pour une clé USB au format mini

Ce qui différencie réellement cette Elite-X Fit, c'est sa compacité et à ce petit jeu, seul SanDisk est capable de lui tenir tête. Disponible depuis quelques mois, son Ultra-Fit version 512 Go est toutefois un petit peu plus longue. Elle mesure 2,97 x 1,42 x 0,51 centimètres quand l'Elite-X Fit ne dépasse pas les 2,16 x 1,52 x 1,55 cm.

Par ailleurs, PNY évoque des débits de 200 Mbps / 30 Mbps en lecture / écriture quand SanDisk affiche 130 Mbps et 60 Mbps. Notez cependant que ces performances sont toutes théoriques : notre expérience nous incite à la plus grande prudence avec ces clés extrêmement compactes qui ont tendance à chauffer et perdre en efficacité rapidement.

Enfin, selon les premiers relevés effectués par ComputerBase, le clé PNY est un petit peu plus chère que la SanDisk : l'Elite-X Fit approche les 100 euros quand l'Ultra-Fit tourne plutôt autour des 90.