Rubber Ducky : la clé USB de piratage revient, encore plus menaçante

Le principe de cette clé USB est qu’elle va simuler l'action d'un clavier intégré pour que l'ordinateur cible ne se doute de rien et accepte les commandes émises par la clé comme venant de l'utilisateur de base. Un fonctionnement habile qui « tire donc parti du modèle de confiance intégré, grâce auquel les ordinateurs ont appris à faire confiance à un humain. Et un ordinateur sait qu'un humain communique généralement avec lui en cliquant et en tapant », souligne Darren Kitten