Le sous-système NFC a également été entièrement revu et corrigé. Plus rapide, il prend désormais en charge de nouveaux types de cartes comme les ICODE SLIX et FeliCa Lite-S. Les dumps de cartes MIFARE Classic peuvent même être visualisés et modifiés directement depuis la nouvelle application mobile Flipper. Car oui, grande nouveauté, une application dédiée débarque sur iOS et Android !