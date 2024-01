Le Tamagotchi n'est pas mort, il est de retour sur iPhone, à la sauce Apple

Rapidement, le Tamagotchi remporte un énorme succès dans le monde entier, et la perspective d'adopter un animal de compagnie virtuel séduit toutes les générations. Et quand bien même si, près de 30 ans plus tard, la folie Tamagotchi n'est plus, le phénomène s'offre tout de même un énième retour, en 2024… sur Apple Arcade !