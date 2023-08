Tesla : Une faille permettrait d'obtenir gratuitement le Full Self-Driving

Comment l'équipe allemande a-t-elle réussi ce petit exploit ? En s'attaquant non pas à la partie logicielle, mais directement au hardware, à l'aide d'une attaque par injection de défaut de tension. Avec le bon timing, et évidemment un accès physique au véhicule, le processeur « a un hoquet, saute une instruction et accepte notre code manipulé. C'est en résumé ce que nous faisons », détaille l'étudiant en doctorat, Christian Werling.

Et l'opération serait fructueuse, puisqu'elle permettrait d'obtenir, en plus d'un accès gratuit au service, de nombreuses informations personnelles du conducteur (positionnements GPS, contacts, historique des appels…). Les scientifiques expliquent par ailleurs qu'il serait nécessaire de travailler directement sur chaque voiture pour mettre en place un correctif. Ils prévoient de partager ces découvertes la semaine prochaine, lors de la conférence de cybersécurité Black Hat.