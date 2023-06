Tesla : bientôt un App Store et plein de nouvelles applications dans les véhicules électriques de la marque ?

Lorsqu'on pense à Tesla on pense : performances, technologies de pointe et innovation. On est en droit de penser à d'autres choses moins positives, mais là n'est pas le sujet. Il ne faut pas nier que l'entreprise a toujours cherché à repousser les limites de l'industrie automobile dans de nombreux domaines grâce à des brevets étonnants. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'apprête à être franchie. Tesla va offrir la possibilité à ses utilisateurs de télécharger des applications tierces dans leurs voitures.