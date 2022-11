Apple Music arrivera dans les Tesla, voilà comment on le sait

Selon toute logique, Tesla n'a pas ajouté une version fonctionnelle d'Apple Music à son écosystème pour la restreindre à quelques véhicules d'exposition seulement. Il y a donc fort à parier que l'appli soit en passe d'être déployée à grande échelle. Reste maintenant à savoir quand.

Il se peut que la firme profite de sa traditionnelle « holiday update », habituellement déployée entre novembre et décembre, pour donner le coup d'envoi des installations d'Apple Music sur l'ordinateur de bord de ses véhicules. Notons que Tesla a déjà réadapté son système d'infodivertissement pour lui permettre de gérer plus facilement plusieurs applications de musique en streaming, et surtout laisser les utilisateurs accéder rapidement à celle qui les intéresse le plus.