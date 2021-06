Tesla met au point un score de sécurité du conducteur qui pourrait jouer sur le prix de l'assurance

Le développement des voitures intelligentes permet une démultiplication des innovations facilitant l'interconnexion entre vos différents objets connectés, que ce soit, comme ici, entre votre smartphone et votre véhicule Tesla. Bien sûr, même si la flotte de voitures électriques de la firme tend à s'accroitre, cette annonce ne concerne encore qu'une minorité de conducteurs.

Si vous répondez aux critères énoncés précédemment, alors vous n'aurez bientôt plus qu'à télécharger votre application Tesla et potentiellement bénéficier de tarifs plus avantageux chez la compagnie d'assurance de la firme si vous êtes un as du pilotage.

Selon un leak de l'éditeur de Reddit « /u/Callump01 », Tesla songe à intégrer au sein de son application son propre programme d'assurance qui, une fois connecté à votre véhicule, évaluera votre conduite en temps réel pour déterminer, dans le cas où vous auriez souscrit au nouveau programme d'assurance Tesla, si votre prime doit augmenter, demeurer stable, ou encore baisser, avec une variation potentielle allant jusqu'à 50 %. Attendez-vous donc à être épié dans tous vos faits et gestes au volant, amateur de rallye sur routes de campagne ou de pointe à 300 km/h sur autoroute s'abstenir.