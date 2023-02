Après le verre blindé, voici « l'acier ultra-dur » breveté du futur Cybertruck de Tesla

Il y est décrit un alliage proche de ceux déjà utilisés dans plusieurs secteurs, dont l'industrie automobile, et particulièrement les 304L, 316L et 301, qui ont tous des caractéristiques particulières, comme la résistance à la déformation, à la traction et à la corrosion. Cependant, le nouvel acier de Tesla est conçu pour les surpasser dans tous ces domaines, et surtout en matière de résistance à la corrosion, ce qui pourrait éliminer la nécessité d'appliquer un revêtement spécifique à cet effet. Parfait pour former l'exosquelette de l'appareil, conçu pour le soutenir comme un seul bloc, mais surtout censé être livré sans peinture.